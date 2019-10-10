Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Кавказе нашли российское «экономическое чудо»

Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Экономическое чудо Дагестана: Росстат обнаружил у местных предпринимателей выручку в три раза выше, чем в Москве

В Дагестане зарегистрировано 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400. На втором месте по размеру выручки за прошлый года с большим отрывом идет Сахалинская область (средний доход индивидуального предпринимателя — 10,3 млн рублей).
Forbes02:34

Подробнее о событии

Самые успешные ИП живут в Дагестане. Москва – на 29 месте

Давыдов.Индекс07:30

ИП «экономическое чудо» Дагестана

Ёлдаш06:00

Экономическое чудо Дагестана: Росстат обнаружил у местных предпринимателей выручку в три раза выше, чем в Москве

Forbes02:34

Forbes объяснил «экономическое чудо» Дагестана, где бизнесмены зарабатывают больше московских

БИЗНЕС Online04:28

Дагестанские предприниматели сотворили «экономическое чудо», пишет Forbes

РИА Новости04:01

На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»

Lenta.ru03:24

Дагестанские предприниматели стали лидерами по доходам - СМИ

Вестник Кавказа04:29
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Армия и оружие

США заканчивают разработку санкций против Турции за операцию в Сирии

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен рассказал о разработке санкций против Турции в ответ на начало военной операции в Сирии.
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СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге

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Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
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Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
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Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь

Как ожидалось, компания Microsoft должна была завершить работу на полугодовым крупным обновлением операционной системы Windows в сентябре и выпустить его для производителей в октябре.
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Политика

Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо войны выбрал дипломатическое решение конфликта на Донбассе, передает корреспондент РБК.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro

Только что компания Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro.
ITZine.ru 08 октября в 12:21
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Онколог: Заворотнюк вряд ли сможет ходить

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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за два года

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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

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Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
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В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.
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Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
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Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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