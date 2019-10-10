В Дагестане зарегистрировано 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400. На втором месте по размеру выручки за прошлый года с большим отрывом идет Сахалинская область (средний доход индивидуального предпринимателя — 10,3 млн рублей).

с чего всё началось

Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей.

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