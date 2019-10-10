Экономика
Lenta.ruНа Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей.
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Здоровье
В Кыштыме сделали вертолетную площадку для санавиации
Pchela.News 02:01
Политика
Условия проведения саммита «нормандской четвёрки» назвали в МИД РФ
Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате».
News.ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Армия и оружие
В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии
Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии.
ТАСС 03:53
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
Зеленский назвал свою главную миссию
Зеленский пообещал, что те, кто считают себя его соотечественниками, должны знать, что Киев их не бросит.
Московский Комсомолец 03:34
Политика
Германия не признает российские паспорта жителей Донбасса — посол Украины
Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение консульствам не признавать паспорта РФ, полученные жителями Донбасса, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:25
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Наука
У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
Учёные обнаружили, что свиньи способны применять примитивные инструменты.
Discover24 08 октября в 06:46
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Политика
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
Chelny-biz.ru 04:30
Культура
Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.
ТАСС 02:23
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
В РФ впервые публично представили аналог американской винтовки AR-15
Российская винтовка ORSIS-AR15J, которая считается аналогом американского оружия AR-15, впервые представлена публично.
Аргументы и Факты 03:47
Армия и оружие
Зеленский: «У нас должна быть еще более мощная армия»
Centralasia.news 04:00
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Экономика сегодня 02:39
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Здоровье
Каждый пятый в России страдает депрессией
Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что в России каждый пятый человек страдает каким-либо расстройством настроения.
7 новостей 00:04
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Нева Спорт 03:11
Экономика
В России хотят снизить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков
Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.
РЕН ТВ вчера в 10:38
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Футбол
«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не одобрил трансфер Эриксена минувшим летом.
Sports.ru вчера в 23:14