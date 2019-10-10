Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Происшествия В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России» Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».

Культура Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов» 9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Шоу-бизнес Пугачева собирается показать юбилейный концерт в кинотеатрах «Любой желающий, кто не сумел попасть на мой юбилейный концерт, может увидеть его в кинотеатрах России в октябре», – написала Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

Политика Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.

Футбол Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Космос Туристов в космос могут отправить без скафандров Представители российской компании «Космокурс» сообщили, что космические туристы, скорее всего, будут летать в космос без скафандров.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.

Армия и оружие Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.

Происшествия На Украине родившая в 12 лет девочка отказалась от ребенка Девочка из украинского города Ровно родила ребенка в 12 лет и отказалась от него.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов: Анастасия Заворотнюк находится дома Сергей Жигунов дал небольшое интервью прессе. Артист рассказал, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится дома.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.

Политика Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового «Майдана» Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", заявил действующий глава государства Владимир Зеленский .

Общество Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Происшествия В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.