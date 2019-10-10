Экономика
Lenta.ruНа Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей.
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Экономическое чудо Дагестана: Росстат обнаружил у местных предпринимателей выручку в три раза выше, чем в Москве
В 2018 году доход одного дагестанского индивидуального предпринимателя составил в среднем 19,6 млн рублей, в то время как московского — только 6,4 млн рублей. В Дагестане зарегистрировано 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400.Forbes02:34
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