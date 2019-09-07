Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии.
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СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России

ТАССвчера в 15:41

На Кипре в бассейне утонула маленькая девочка из России, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 17:07

Утонувший на Кипре ребенок из России - трехлетний мальчик

Вести.Ru04:11

Трехлетняя девочка из России утонула на Кипре

РЕН ТВвчера в 15:57

На Кипре утонула девочка из России

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На Кипре утонул двухлетний мальчик из России

Lenta.ruвчера в 16:26

СМИ сообщили о гибели трехлетней россиянки на Кипре

Московский Комсомолецвчера в 16:59
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
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В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
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Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
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Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
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Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
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Britské listy (Чехия): почему нужно относиться к России как к равноценному партнеру (Britske listy)

В этом году Соединенные Штаты и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и под угрозой оказался договор СНВ III.
ИноСМИ 03:29
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Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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Республиканская больница Бурятии получила современное оборудование

Номер один вчера в 21:16
Политика

В Петербурге начались выборы губернатора

В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Происшествия

«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений

В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия вчера в 08:51
Игры

Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун

Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
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Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

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Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
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Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
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Участниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
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Кокорин и Мамаев освобождены досрочно

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
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Технологии

Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов

Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
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На выборах главы Башкирии проголосовало 10,13% избирателей

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Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

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Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

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Газета.Ru вчера в 21:53
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Где в России больше всего иномарок

В столице и области насчитывается 5 миллионов 156 тысяч иномарок — это в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или чем во всех регионах с 3 по 10 место нашего рейтинга в сумме.
Журнал Авто.ру 01:08
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
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