Происшествия
Вести.RuНа Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение вчера в 11:51
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Армия и оружие
Britské listy (Чехия): почему нужно относиться к России как к равноценному партнеру (Britske listy)
В этом году Соединенные Штаты и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и под угрозой оказался договор СНВ III.
ИноСМИ 03:29
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Здоровье
Республиканская больница Бурятии получила современное оборудование
Номер один вчера в 21:16
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Происшествия
«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений
В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру вчера в 14:03
Теннис
Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем
Sports.ru вчера в 14:55
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены досрочно
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
URA.Ru 06 сентября в 03:00
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Космос
Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО
Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 06 сентября в 05:07
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Авто
Где в России больше всего иномарок
В столице и области насчитывается 5 миллионов 156 тысяч иномарок — это в три раза больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или чем во всех регионах с 3 по 10 место нашего рейтинга в сумме.
Журнал Авто.ру 01:08
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52