Происшествия
Вести.RuНа Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии.
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Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Энергетика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Авто
Тройка наиболее доступных хэтчбеков от Ford
Car.ru 01:08
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020
В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
Вести.Ru вчера в 22:00
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru 06 сентября в 11:26
Происшествия
На Мальдивах самолёт приземлился с горящим двигателем
Life.ru вчера в 13:45
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
REGNUM 01:43
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
Газета.Ru вчера в 10:54
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Армия и оружие
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на атаку палестинского беспилотника, сбросившего самодельную взрывчатку в районе разделительного забора.
News.ru 00:56
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета вчера в 12:48
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34