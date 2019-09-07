Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии.
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В посольстве России уточнили пол и гражданство утонувшего на Кипре ребенка

ТАСС05:33

На Кипре трехлетняя россиянка утонула в бассейне, сообщили СМИ

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Утонувший на Кипре ребенок из России - трехлетний мальчик

Вести.Ru04:11

Утонувший на Кипре трехлетний ребенок оказался гражданином Украины

Взгляд.ру05:47

На Кипре утонул трехлетний мальчик из России

Известия04:24

Трехлетняя девочка из России утонула на Кипре

РЕН ТВвчера в 15:57

На Кипре утонула девочка из России

Говорит Москвавчера в 15:47
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Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Происшествия

В Китае произошло землетрясение

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Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
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