Происшествия
Вести.RuНа Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии.
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Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Вести.Ru вчера в 18:30
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 06 сентября в 14:18
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился на дочери миллионера
Как стало известно 34-летний Роман Архипов, бывший участник группы «Челси», сегодня женился на начинающей певице Алисе Огородниковой, выступающей под псевдонимом Eliss.
RuNews24.ru 05:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Футбол
Утверждены даты матчей «Зенита» с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом»
Российская Премьер-лига утвердила расписание игр в чемпионате страны по футболу с 9-го по 19-й туры.
78.ru 01:43
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Общество
В Москве произошел сбой в системе интернет-голосования
Сегодня в День выборов в системе интернет-голосования, которая используется на трех избирательных участках в Москве, произошел сбой.
Readovka.ru 05:04
Происшествия
Омская пенсионерка пришла в супермаркет и нашла в тележке 92 тысячи
Омичка забыла сумку с деньгами и документами в тележке супермаркета, а когда вернулась спустя 10 минут, то не смогла ее найти.
РИА ОмскИнформ 01:32
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика
Сегодня в Оренбургской области проходят выборы губернатора
1743.ru вчера в 22:00
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Футбол
Дрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»
Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб.
LiveSport.ru 05:15
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.
Взгляд.ру 04:16
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34