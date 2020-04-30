Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Журналистка требует от футболистов возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю марки Mercedes, в размере 300 тысяч рублей.

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

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