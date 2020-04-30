Происшествия
Lenta.ruНа Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Журналистка требует от футболистов возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю марки Mercedes, в размере 300 тысяч рублей.
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Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета вчера в 14:24
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Происшествия
СК расследует причины смерти начальника нижегородского УГИБДД
Напомним, в середине апреля начальник регионального УГИБДД написал рапорт об отставке в связи с «достижением предельного возраста пребывания на службе в ОВД».
Ньюс-НН 02:26
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Политика
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам
Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты.
Интерфакс 28 апреля в 07:00
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Футбол
В финале Кубка Белоруссии сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ
Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 24 мая в Минске. Отметим, БАТЭ и «Динамо» уже играли между собой в финале Кубка Беларуси.
Vprognoze.ru вчера в 17:25
Здоровье
В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца сообщил, что социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции и внедрение новых методов лечения позволит избежать второй волны инфицирования коронавирусом после отмены карантинных мер.
News.ru 05:23
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
REGNUM вчера в 23:03
Энергетика
«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Пелагеи сделала себе макияж
Популярной фолк-певице Пелагее не приходится скучать на карантине, который она проводит с 3-летней дочерью Тасей.
Bimru.ru 02:54
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Томской области умер первый пациент с коронавирусом
В Томской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Общество
Нижегородцам разрешили гулять и совершать пробежки около дома
Нижегородцы могут выходить на улицу при условии, что на портале «Карта жителя» будет оформлена соответствующая заявка.
Ньюс-НН 02:25
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 04:24
Экономика
USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Происшествия
Акбулак может быть закрыт на карантин
Ранее на карантин в Оренбуржье уже были закрыты города Абдулино и Ясный.
Газета Оренбуржье 04:17
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14