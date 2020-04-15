Коронавирус
РИА НовостиНа Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов. Сейчас в Магаданской области диагноз коронавирус официально поставлен троим жителям.
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Сергей Носов: В Ягоднинском округе у 9 человек предварительно подтвержден Covid-19
Магаданская правда17:12
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
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75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
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Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
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25 239 человек скончались в результате заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, соответствующие данные опубликовал Университет Джонса Хопкинса.
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В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19.
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«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
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Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
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Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
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В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты
Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%.
ТАСС 08:19
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
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Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
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Наука
Исследование выявило новые физико-химические свойства крыльев цикад
Новое исследование показало, что этому способствуют химические соединения, которые покрывают крылья цикад, они усиливают эти свойства.
Хайтек 14:11
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Дептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска
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RT на русском 15:42
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
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Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью.
SpeedMe 02:08
Кино
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