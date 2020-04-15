Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов. Сейчас в Магаданской области диагноз коронавирус официально поставлен троим жителям.

На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19

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