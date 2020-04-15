Коронавирус
Российская газетаНа Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19
В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов, предприятие закрыли на карантин, всех сотрудников обследуют врачи.
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В Ягоднинском округе COVID-19 предварительно подтвержден у 9 человек. Все - работники артели, которая сейчас находится на карантине.
— Сергей Носов, российский политикИнтерфакс - Россия 20:06
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Сергей Носов: В Ягоднинском округе у 9 человек предварительно подтвержден Covid-19
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:54, Ашберн
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