В Ягоднинском округе COVID-19 предварительно подтвержден у 9 человек. Все - работники артели, которая сейчас находится на карантине.

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов, предприятие закрыли на карантин, всех сотрудников обследуют врачи.

На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

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