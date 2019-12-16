Общество
REGNUMНа Колыме в январе ждут сильные морозы
По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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с чего всё началось
Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.Российская газетавчера в 17:00
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Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Комсомольская правда03:04
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Общество
В Москве представили макет нового плацкартного вагона
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве
Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
В Госдуме предложили замену смертной казни
УК предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы более чем за 20 видов преступлений, а в виде смертной казни – только за пять.
Спорт
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу на чемпионате мира
В финальном матче сегодня сразятся сборные Испании и Нидерландов. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии.
Политика
Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила,
Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Политика
Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Фигурное катание
Алексей Железняков: «Если команда Тутберидзе высказалась, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте рты и займитесь своими делами!»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, после Этери Тутберидзе и ее команда тренеров ответили на комментарии двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Футбол
Посол Украины назвал Зозулю примером для молодых украинцев
Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал с участием украинского футболиста Романа Зозули в матче между «Альбасете» и «Райо Вальекано».
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.