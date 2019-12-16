Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

с чего всё началось

По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

На Колыме в январе ждут сильные морозы

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