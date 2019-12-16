Общество

REGNUMREGNUMНа Колыме в январе ждут сильные морозы

По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газетавчера в 17:00

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Синоптики рассказали о погоде в России в январе

Известия05:29

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газетавчера в 17:00

Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2020 года

Телеканал 360°02:19

Россиянам рассказали о погоде в январе

Lenta.ru01:49

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

РИА Новости01:06

Синоптики рассказали, какая погода будет после Нового года

URA.Ruвчера в 21:46

Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе

Комсомольская правда03:04
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество

В Москве представили макет нового плацкартного вагона

RT на русском 10:35
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Москва 24 08:12
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
РИА Новости 06:22
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве

Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.
Народные новости 14 декабря в 21:41
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Общество

На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах

Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Известия 11:16
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Общество

В Госдуме предложили замену смертной казни

УК предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы более чем за 20 видов преступлений, а в виде смертной казни – только за пять.
Право.ру 05:53
Спорт

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу на чемпионате мира

В финальном матче сегодня сразятся сборные Испании и Нидерландов. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии.
Говорит Москва вчера в 05:17
Политика

Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила,

Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.
Голос Правды 11:16
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 09:21
Политика

Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Капитал страны вчера в 12:19
Фигурное катание

Алексей Железняков: «Если команда Тутберидзе высказалась, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте рты и займитесь своими делами!»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, после Этери Тутберидзе и ее команда тренеров ответили на комментарии двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Sports.ru 10:07
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Политика

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, почему новый вид накопительной пенсии, который теперь предлагают власти, вполне целесообразен.
Neva.Today 04:41
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости 02:27
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Футбол

Посол Украины назвал Зозулю примером для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал с участием украинского футболиста Романа Зозули в матче между «Альбасете» и «Райо Вальекано».
Sport24.ru 06:10
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 09:58
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
RT на русском 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
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