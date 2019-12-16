Общество

REGNUMREGNUMНа Колыме в январе ждут сильные морозы

По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газетавчера в 17:00

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Синоптики рассказали о погоде в России в январе

Известия05:29

Синоптики рассказали, какая погода будет после Нового года

URA.Ruвчера в 21:46

Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2020 года

Телеканал 360°02:19

Россиянам рассказали о погоде в январе

Lenta.ru01:49

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

РИА Новости01:06

Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе

Комсомольская правда03:04

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газетавчера в 17:00
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Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik 09:21
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
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Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму

Интерфакс 12:29
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском вчера в 18:41
Политика

В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Lenta.ru 12:58
Наука

Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Planet Today 03:42
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
РБК 08:56
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Политика

Украинские министры начали подавать в отставку «из-за низких зарплат»

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов и министр юстиции Украины Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Гончаруку.
ИА Новороссия 11:56
Общество

Россияне тратят на еду 30 процентов своего бюджета

Европейско-Азиатские новости вчера в 21:53
Фигурное катание

Фанаты Загитовой требуют отстранить Тарасову от работы комментатором

Life.ru 09:24
Гаджеты

Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Astera 04:27
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° 09:22
Армия и оружие

The National Interest (США): как Сирия стала центральным элементом ближневосточной стратегии России (The National Interest)

Весь последний месяц американские эксперты и политики, особенно республиканцы, часто упоминали о том, что военная кампания России в Сирии ознаменовала собой возвращение Москвы на Ближний Восток.
ИноСМИ 12:20
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Газета.Ru 11:43
Политика

Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.
Взгляд.ру 10:21
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Космос

Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
МР7.ру 13:05
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 14 декабря в 12:19
Общество

Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб. для СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
РБК 09:33
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Игры

Видео: зрелищный трейлер контента Star Wars Battlefront II по грядущему фильму «Скайуокер. Восход»

С 17 декабря в шутере Star Wars Battlefront II начнёт появляться контент, приуроченный к премьере фильма Дж.
3DNews 13:03
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Протоиерей Чаплин оценил появление Собчак в серьгах с Иисусом

На фотографии Ксения запечатлена в шапке с двуглавым орлом, также на фото видны серьги с изображением Иисуса Христа.
ФАН 12:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказала всем участникам шоу «План Б»

Возможно, решение Ольги Бузовой отказать финалистам проекта связано с тем, что её сердце уже занято.
Uznayvse.ru 07:27
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
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