Общество
REGNUMНа Колыме в январе ждут сильные морозы
По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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с чего всё началось
Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.Российская газетавчера в 17:00
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Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Комсомольская правда03:04
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Авто
Opel снова начал продажи в России
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Биатлон
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Происшествия
В Кольцово от внезапной остановки сердца скончался 15-летний подросток
Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца.
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Шоу-бизнес
Как две капли: с Бузовой стали путать Алсу
Поклонники артистки уловили сходство Алсу в новом образе с известной телеведущей Ольгой Бузовой.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов — 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Политика
В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Политика
В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского
В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Политика
Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину
Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Спорт
Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России
Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.