Общество

REGNUMREGNUMНа Колыме в январе ждут сильные морозы

По информации Росгидрометцентра, Магаданскую область ждёт морозный январь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Синоптики рассказали о погоде в России в январе

Известия05:29

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Российская газетавчера в 17:00

Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2020 года

Телеканал 360°02:19

Россиянам рассказали о погоде в январе

Lenta.ru01:49

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе

РИА Новости01:06

Синоптики рассказали, какая погода будет после Нового года

URA.Ruвчера в 21:46

Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе

Комсомольская правда03:04
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Авто

Opel снова начал продажи в России

Газета.Ru 04:44
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
REGNUM 14 декабря в 03:55
Биатлон

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru 04:39
Происшествия

В Кольцово от внезапной остановки сердца скончался 15-летний подросток

Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца.
Екатеринбург Онлайн 02:29
Происшествия

Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом

Волга-Каспий 05:27
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС вчера в 05:32
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Шоу-бизнес

Как две капли: с Бузовой стали путать Алсу

Поклонники артистки уловили сходство Алсу в новом образе с известной телеведущей Ольгой Бузовой.
Privet-Rostov.ru 03:14
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

РИА Новости 05:25
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета 02:58
Общество

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов — 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.
Национальная служба новостей 03:05
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:20
Космос

Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли

Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Vevby.ru 14 декабря в 12:37
Политика

Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
NewInform вчера в 12:55
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Спорт

Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России

Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Rusvesna.su 04:49
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:16
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru 14 декабря в 21:00
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