Коронавирус
ИзвестияНа Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»
Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
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Сергей Носов: В Ягоднинском округе у 9 человек предварительно подтвержден Covid-19
Магаданская правдавчера в 17:12
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Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса
Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
RT на русском 00:51
Политика
Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия вчера в 10:27
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 13 апреля в 00:27
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
В Екатеринбург прибыла гуманитарная помощь из Китая
В Екатеринбурге встретили борт с гуманитарным грузом, который очень ждут в местных больницах, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 апреля в 07:01
Экономика
Банки сообщили о проблемах с просроченными документами клиентов
Нормативные документы о продлении паспортов, у которых истек срок действия, до сих пор не приняты, сообщил РБК председатель Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом
Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом.
Neva.Today 00:20
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11