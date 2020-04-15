Коронавирус

ИзвестияИзвестияНа Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»

Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
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У 16 работников артели «Кривбасс» подозревают коронавирус на Колыме

MagadanMedia.ruвчера в 22:20

Сергей Носов: В артели «Кривбасс» 15 случаев заболевания коронавирусом

Вечерний Магаданвчера в 23:50

У 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме подтвердили диагноз COVID-19

РИА Новостивчера в 23:46

Старателей с подозрением на коронавирус санавиация доставила в Магадан

Колыма-информ00:42

На Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»

Известия00:16

Сергей Носов: В Ягоднинском округе у 9 человек предварительно подтвержден Covid-19

Магаданская правдавчера в 17:12

«Кривбасс» на карантине: у работника артели положительный COVID

Вести.Ruвчера в 04:24
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Происшествия

Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки

«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,4K
Экономика

Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском 00:51
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Политика

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК 00:52
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Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика вчера в 04:50
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
7
Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
2
Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
3
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
85
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
418
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
104
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна

Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
10
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия вчера в 10:27
36
Здоровье

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 13 апреля в 00:27
1,2K
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
29
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,7K
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
186
Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
949
Общество

В Екатеринбург прибыла гуманитарная помощь из Китая

В Екатеринбурге встретили борт с гуманитарным грузом, который очень ждут в местных больницах, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 апреля в 07:01
57
Экономика

Банки сообщили о проблемах с просроченными документами клиентов

Нормативные документы о продлении паспортов, у которых истек срок действия, до сих пор не приняты, сообщил РБК председатель Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Коммерсантъ вчера в 23:57
1
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
3,8K
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом

Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом.
Neva.Today 00:20
4
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
32
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
4,5K
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru вчера в 07:11
2
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Сергей Константинович Носов
Российский политик
Российский политик. Губернатор Магаданской области с 13 сентября 2018. Член Президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года
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