Общество
Российская газетаНа Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. В нем принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, кадетов, курсантов "Юнармии", волонтеров.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:20, Ашберн
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Вечерняя Москва вчера в 23:42
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Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
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Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти
Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
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Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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В ноябре Hitman 2 празднует годовщину
Студия IO International готовится отметить первую годовщину своего боевика Hitman 2: игра вышла на РС и консолях 13 ноября 2018 года.
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В США прошли испытания космического корабля Starliner
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«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
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Росстат назвал регионы с самыми низкими и высокими зарплатами врачей
Самый низкий размер средней зарплаты врачей зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии - Алании и Кабардино-Балкарии – в среднем от 43 тысяч рублей до 45 тысяч.
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Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
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Если будут предложения от условных команд, которые идут седьмыми в европейских лигах, не надо ехать.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс вчера в 00:26
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Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.
Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
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Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
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«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
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СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
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В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
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Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.
Letnews.ru 04:48
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
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Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
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Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети
В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий кроссовера Kia Sorento новой генерации, выведенного на финальные тестовые испытания.
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