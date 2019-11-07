Общество
Российская газетаНа Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. В нем принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, кадетов, курсантов "Юнармии", волонтеров.
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В Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:14
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Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Футбол
Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1).
Чемпионат 10:16
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Страна Советов on-line 03:52
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Космос
Хакеры из Северной Кореи напали на космическое агентство Индии
«Последние взломы в Индии демонстрируют, что внимание Северной Кореи сместилось на ключевые объекты инфраструктуры других стран, и это показывает, что она может успешно туда проникать», — сказал эксперт по кибербезопасности Саймон Чой.
Infox.ru 07:56
Политика
Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
REGNUM 08:41
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Хоккей
Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России
По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
Известия 05:36
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Здоровье
«Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице
Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.
Кавказский узел 05 ноября в 23:59
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета вчера в 06:27
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06