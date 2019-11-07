Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. В нем принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, кадетов, курсантов "Юнармии", волонтеров.

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

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