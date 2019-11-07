Общество
ИзвестияНа Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс. Марш включал историческую и театрализованную части.
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В Александровском саду возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:14
Около 4 тыс. человек примут участие в марше на Красной площади 7 ноября
Интерфакс - Россия05 ноября в 06:36
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Авто
Новую Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе марки в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения, сообщает «Автостат».
Профиль 02:52
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Наука
В США начаты испытания CRISPR-терапии рака
ToDay News Ufa 05:20
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила дочь с победой на турнире в Риге
Именитый специалист Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис, которая выступает в танцах вместе с Глебом Смолкиным, с победой на турнире в Риге, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 03:00
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Общество
Кержаков подал в суд на бывшую жену
Футболист Александр Кержаков подал в суд на бывшую жену Марию Голову, потребовав приостановить выплату алиментов на свою старшую дочь, сообщает «СтарХит».
Рамблер вчера в 06:33
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон
Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр вчера в 01:41
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru вчера в 18:42
Спорт
Стадион «Казань Арена» сменит название
RuNews24.ru 07:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол
«Астана» — «АЗ Алкмар». Видеотрансляция
«Астана» не набрала очков в первых трех матчах и замыкает турнирную таблицу группы L. «Алкмар» занимает вторую позицию (5 очков).
Sport24.ru 09:23
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Госдума вводит систему учета долговой нагрузки россиян
Госдума приняла законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки граждан.
Москва 24 09:43
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Происшествия
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.
РИА Новости 09:17
Футбол
Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии
Полузащитник Локомотива Жоау Мариу и форвард команды Эдер вызваны в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.
Советский спорт 08:41