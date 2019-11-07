В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс. Марш включал историческую и театрализованную части.

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Авто Новую Toyota RAV4 начали производить в России На заводе марки в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения, сообщает «Автостат».

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Фигурное катание Тутберидзе поздравила дочь с победой на турнире в Риге Именитый специалист Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис, которая выступает в танцах вместе с Глебом Смолкиным, с победой на турнире в Риге, передает "Спорт-Экспресс".

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.

Общество Кержаков подал в суд на бывшую жену Футболист Александр Кержаков подал в суд на бывшую жену Марию Голову, потребовав приостановить выплату алиментов на свою старшую дочь, сообщает «СтарХит».

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

Шоу-бизнес Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.

Интернет В WhatsApp обновили настройки приватности В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".

Хоккей Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Футбол «Астана» — «АЗ Алкмар». Видеотрансляция «Астана» не набрала очков в первых трех матчах и замыкает турнирную таблицу группы L. «Алкмар» занимает вторую позицию (5 очков).

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Экономика Госдума вводит систему учета долговой нагрузки россиян Госдума приняла законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки граждан.

Общество МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.

Происшествия Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.