Общество

ТАССТАССНа Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
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На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

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Генеральная репетиция парада: боевая техника выехала на Красную площадь

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