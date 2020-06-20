Общество
ТАССНа Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы
Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
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Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Live24 вчера в 06:53
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Политика
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
РИА Новости вчера в 07:45
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС вчера в 19:18
Происшествия
В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей
Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
RT на русском 01:31
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM вчера в 10:20
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
Политика
СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
Группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции, сообщает телеканал NBC Washington.
РИА Новости 01:56
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Музыка
BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке
Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Происшествия
Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован
Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Авто
Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля
Самым быстрым, как считают эксперты, способом продать свою машину — обратиться к посреднику.
Тарантас Ньюс вчера в 11:22
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС Спорт 18 июня в 18:00
Политика
Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
Культура
Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix
Газета.Ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews 18 июня в 10:52