В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс. Марш включал историческую и театрализованную части.

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

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