Политика
Аргументы неделиНа Красной площади в Москве проходит Парад в честь 75-летия Победы
В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что парад принимает министр обороны Сергей Шойгу, он выехал из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
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В Москве начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы. Видео
Национальная служба новостей03:15
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Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 08:32
Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Происшествия
Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи
РИА Новости 04:18
Политика
Парад Победы стартовал в Москве
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.
ФАН 03:04
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Экономика
Россия может разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
Россия намерена разорвать с Мальтой соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из уведомления о начале разработки такого законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомости 08:17
Происшествия
Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев
23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад.
Lenta.ru 07:38
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Политика
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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«Медуза» узнала о разработке специального приложения для контроля явки бюджетников на голосование по Конституции
Как выяснило издание, сайт votely.ru и мобильное приложение для контроля явки разработал уроженец Ярославской области Иван Петров.
Дождь 04:18
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Брянские семьи с детьми получат в июле ещё одну единовременную выплату
Единовременное пособие будет выплачено уже в следующем месяце 28 миллионам российских детей.
Жирятинский край 04:00
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13