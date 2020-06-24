В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что парад принимает министр обороны Сергей Шойгу, он выехал из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

На Красной площади в Москве проходит Парад в честь 75-летия Победы

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