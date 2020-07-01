Общество

ВедомостиВедомостиНа Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.
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с чего всё началось

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036. Их задержали

На Красной площади полиция задерживает активистов, решивших провести акцию «2036».
Дождь05:43

Подробнее о событии

Сегодня в Москве на Красной площади задержали 8 человек, которые выложили своими телами цифру 2036

Эхо Москвы11:05

Задержали активистов, выложивших на Красной площади телами цифру 2036

Sota.vision06:15

Полицейский попытался придушить муниципального депутата, задержанного на Красной площади на акции «2036»

Медиазона06:51

На Красной площади активисты выложили телами «2036». Их задержала полиция

Znak.com06:04

На Красной площади полиция задержала активистов, выложивших своими телами число «2036»

Росбалт05:58

На Красной площади задержали активистов

Ведомости06:15

«Возможно, это не конец и к нам еще придут». Люся Штейн и Вероника Никульшина — о том, почему их так быстро отпустили из полиции после акции на Красной площади

Дождь08:36
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

Поправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов

За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов.
RT на русском 11:10
4,6K
Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
21
Общество

Какие изменения на законодательном уровне ждут россиян с июля

1 июля произойдет повышение тарифов ЖКХ.
Муксун.fm 06:20
4
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
5,8K
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,4K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
5
Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

Bimru.ru вчера в 05:52
30
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Армия и оружие

Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР

Новостной фронт 02:31
1
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Экономика

HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США

В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Наука

Дамасскую сталь распечатали на 3D-принтере

Evo-rus.com 09:25
3
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
27
Общество

МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции

Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 02:50
137
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
3
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
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Технологии

«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика

Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
10
Здоровье

Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна

ИА Городские вести. Волгоград 09:36
14
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Происшествия

Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок

Эхо Москвы 11:32
1
Здоровье

Названы препараты, снижающие риск заражения коронавирусом

Пациенты с ВИЧ гораздо меньше подвержены заражению коронавирусом, если во время антиретровирусной терапии (АРТ) принимают препараты тенофовир и эмтрицитабин (в комбинации).
Что происходит 07:59
3
Здоровье

В Самарской области заразились коронавирусом 4900 человек

В Самарской области за последние сутки нашли COVID-19 еще у 63 человек.
SamRU.ru 03:41
427
Общество

Партия «Яблоко» нашла у автора поправок кучу недвижимости

Пока на Дворцовой площади собираются митингующие, «Яблоко» проводит расследование и выясняет, что у одного из главных авторов путинских поправок в Конституцию Талии Хабриевой нашли элитную недвижимость на общую сумму почти в полмиллиарда рублей.
Мойка78 11:04
2
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
1,1K
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