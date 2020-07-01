Общество
ВедомостиНа Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.
Читать в источнике
Оценить650
с чего всё началось
На Красной площади полиция задерживает активистов, решивших провести акцию «2036».Дождь05:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о страданиях комика Гарико Харламова из-за его супруги актрисы Кристины Асмус.
Peterburg2.ru вчера в 19:35
Футбол
Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Чечня нарастила явку на голосовании по поправкам до 92%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Чечне к 15:00 выросла до 91,76%, сообщили в республиканском избиркоме.
Московский Комсомолец 10:03
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Экономика
«Сбермаркет» сместил «Утконос» в рейтинге онлайн-доставки еды
Онлайн-ритейлер «Утконос», который до апреля 2020 года был многолетним лидером в секторе онлайн-доставки еды, в мае сместился на третье место, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитической компании Infoline.
Коммерсантъ 08:42
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Футбол
Орешкин не принимал решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА
МонаВиста вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Саша Зверева рассекретила лицо новорожденного сына
Вскоре после рождения малыша Саша Зверева анонсировала своим поклонникам, что в ближайшее время поделится любопытной и эксклюзивной информацией о родах и о новорожденном сыне.
Bimru.ru 09:46
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru вчера в 13:16
Футбол
«Челси» победит «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ 1 июля
«Вест Хэм» с 27-ю очками на счету находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, ровно столько же очков у находящихся в зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута», однако у «молотков» дела обстоят лучше с дополнительными показателями.
ODDS.ru 02:42
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса
Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай.
RuNews24.ru 00:32
Общество
HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн
Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).
РБК 08:57
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Наука
Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям
Исследование сотрудников Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера и Университета Западной Англии показало, что в нетронутых экосистемах пандемии отмечаются лишь в редких случаях.
Evo-rus.com 29 июня в 13:23
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру вчера в 04:30
Гаджеты
Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов
ITZine.ru 06:28
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30