с чего всё началось

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 2

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии "Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин. 84

Политика На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 3,1K

Футбол Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.

Происшествия Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News. 15

Общество Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области? Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 672

Общество Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом. 8

Экономика «Сбермаркет» сместил «Утконос» в рейтинге онлайн-доставки еды Онлайн-ритейлер «Утконос», который до апреля 2020 года был многолетним лидером в секторе онлайн-доставки еды, в мае сместился на третье место, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитической компании Infoline.

Шоу-бизнес Саша Зверева рассекретила лицо новорожденного сына Вскоре после рождения малыша Саша Зверева анонсировала своим поклонникам, что в ближайшее время поделится любопытной и эксклюзивной информацией о родах и о новорожденном сыне.

Футбол «Челси» победит «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ 1 июля «Вест Хэм» с 27-ю очками на счету находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, ровно столько же очков у находящихся в зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута», однако у «молотков» дела обстоят лучше с дополнительными показателями.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Политика Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай. 26

Общество HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

Технологии Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых «Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов. 6

Наука Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям Исследование сотрудников Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера и Университета Западной Англии показало, что в нетронутых экосистемах пандемии отмечаются лишь в редких случаях. 10