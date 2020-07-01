с чего всё началось

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 43

Политика Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. 2

Футбол Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Происшествия В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 21

Общество В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times. 1

Футбол Лионель Месси забил 700-й гол в карьере Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе. 293

Футбол В РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге» Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге". 2