Общество

ВедомостиВедомостиНа Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». Они легли на брусчатке, изобразив своими телами это число.
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с чего всё началось

На Красной площади активисты выложили телами цифру 2036. Их задержали

На Красной площади полиция задерживает активистов, решивших провести акцию «2036».
Дождь05:43

Подробнее о событии

Полицейский попытался придушить муниципального депутата, задержанного на Красной площади на акции «2036»

Медиазона06:51

Задержали активистов, выложивших на Красной площади телами цифру 2036

Sota.vision06:15

На Красной площади задержали активистов

Ведомости06:15

На Красной площади активисты выложили телами «2036». Их задержала полиция

Znak.com06:04

На Красной площади задержали активистов, выложивших своими телами число 2036

Подъём06:32

«Возможно, это не конец и к нам еще придут». Люся Штейн и Вероника Никульшина — о том, почему их так быстро отпустили из полиции после акции на Красной площади

Дождь08:36

Восемь человек, задержанных на Красной площади, отпустили из полиции без составления протоколов

Эхо Москвы08:03
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Наука

Наносить сенсорный дисплей на любые объекты позволяет новая технология

Live24 08:07
Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Общество

Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке

Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
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Футбол

Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
1,3K
Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Происшествия

В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
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Шоу-бизнес

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

CT news 05:18
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
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Политика

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
20
Общество

В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек

В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times.
BFM.ru 04:59
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Футбол

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
Накануне.Ru 01:25
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
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Футбол

В РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге".
Газета.Ru 06:47
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
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Игры

Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade

Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru 06:15
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Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
6
Наука

В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
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Шоу-бизнес

Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем

Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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