За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.

с чего всё началось

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

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