Транспорт
REGNUMНа Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
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с чего всё началось
За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.РИА Новостивчера в 17:28
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Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
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Липецкого подростка убило током во время купания
Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
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Общество
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны
Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Политика
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По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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Армия и оружие
Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»
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Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия
Путин подписал указ о награждении погибшего в Бурятии подростка
Вчера, 29 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в Бурятии подростка Аюра Балдандоржиева.
Информ Полис online вчера в 21:51
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Авто
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Представители крупных поставщиков автомобилей в России пояснили, что дефицит автомобилей связан с простоем заводов в апреле и мае.
ГЛАС.RU 00:02
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ограничить миграцию
Канцлер отметил, что беспорядки с участием турецкой молодежи в Вене стали результатом провальной интеграционной политики в связи с большой плотностью населения с турецкими корнями в районе Фаворитен.
Известия вчера в 19:59
Авто
Audi показала обновлённый кроссовер Q5
Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
Rusargument вчера в 15:12
Армия и оружие
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Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
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Авто
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Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net вчера в 14:39
Футбол
Роман Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки»
Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки.
Матч ТВ вчера в 16:49
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
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Один человек умер и 40 заболели коронавирусом в Кузбассе за сутки
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Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
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Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
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В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник вчера в 13:35