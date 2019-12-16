По данным на 1 декабря 2019 года, предприятия Краснодарского края задолжали сотрудникам 54,5 млн рублей зарплаты.

На Кубани долги по зарплате составили более 54 млн рублей

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.

Происшествия В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э» «Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.

Футбол В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.

Армия и оружие В Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США В Пентагоне прокомментировали угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть военную базу Инджирлик и станцию радиообнаружения Кюреджик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары.

Политика В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.

Здоровье Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.

Кино Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара» Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».