Общество

Краснодарские известияКраснодарские известияНа Кубани долги по зарплате составили более 54 млн рублей

По данным на 1 декабря 2019 года, предприятия Краснодарского края задолжали сотрудникам 54,5 млн рублей зарплаты.
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Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Футбол

Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

Чемпионат 05:08
Происшествия

В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Российская газета 05:06
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»

«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.
Известия 02:52
Футбол

В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб

Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Евро-футбол.ру 04:00
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Происшествия

У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

REGNUM 05:27
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США

В Пентагоне прокомментировали угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть военную базу Инджирлик и станцию радиообнаружения Кюреджик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары.
RT на русском вчера в 04:31
Технологии

«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Goroday.ru 04:32
Шоу-бизнес

Дана Борисова снова поругалась с дочерью Полиной

Дана Борисова снова в плохих отношениях со своей дочерью Полиной. Настоящие причины очередного конфликта неясны.
Татарстан Сегодня 04:45
Политика

В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
RT на русском 06:02
Футбол

Лев Лещенко вошел в Консультативный совет ФК «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 04:38
Здоровье

Володин раскритиковал рассказы о зарплатах врачей 70-80 тысяч

Володин спросил присутствующих, какая средняя зарплата врачей в Костромской или Ивановской областях, и сказал что "нет и близко" 60-70 тыс. Так он прокомментировал выступление министра здравоохранения В. Скворцовой на заседании Госдумы.
Вечерний курьер вчера в 12:30
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Телепрограмма 00:35
Армия и оружие

В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:15
Политика

Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН

Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Российская газета 05:09
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Политика

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

РИА Новости 05:54
Происшествия

Оставленный в машине ребенок погиб на Урале

В селе Покровское недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области погиб полуторамесячный ребенок, оставленный в машине родителями.
Национальная служба новостей 05:44
Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Известия 04:53
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
Армия и оружие

Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов

Начальство госпредприятия в Киеве заподозрили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов, сообщила пресс-служба СБУ.
Взгляд.ру 05:10
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Экономика

Перед Новым годом на 20% возрастает выдача потребительских кредитов

В России в декабре обычно на 20% возрастает выдача потребительских кредитов.
REGNUM 03:28
Культура

Маколей Калкин создал ловушку в стиле фильма «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин вместе с бывшим инженером NASA Марком Робером сделал ловушку в стиле фильма «Один дома».
Lenta.ru 01:48
Футбол

Татаев рассказал, почему перешёл в «Млада-Болеслав» из «Краснодара»

RT на русском 02:21
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