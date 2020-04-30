В Краснодарском крае обнаружили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1083 случая заболевания этой болезнью. Из них 277 человек уже выздоровели, еще 20 скончались.

На Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом

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