Коронавирус
СочиСтримНа Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом
В Краснодарском крае обнаружили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1083 случая заболевания этой болезнью. Из них 277 человек уже выздоровели, еще 20 скончались.
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Более трех тысяч человек обратились в медорганизации Кубани с подозрением на коронавирус
Блокнот Краснодар03:48
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Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва вчера в 08:00
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
Футбол
Орлов рассказал о сумрачной атмосфере в «Зените» при Луческу
Луческу был у руля клуба из Санкт-Петербурга в сезоне 2016\17. Под его руководством команда завоевала Кубок России.
Vprognoze.ru 07:42
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Политика
Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
Происшествия
В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию
Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
Общество
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Происшествия
В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина
Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Музыка
К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область
Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Моя Удмуртия 04:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:42
Общество
Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 06:34
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам
Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».
News.ru вчера в 18:26
Хоккей
Щербак будет получать 10 миллионов рублей в год в «Тракторе»
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак подпишет двухлетний контракт с «Трактором».
Спорт-Экспресс 06:37
Транспорт
Москвичи оплатили около трети полученных штрафов за езду без спецпропуска
Автомобилисты начали оплачивать полученные с дорожных камер штрафы за езду на автомобиле без цифрового пропуска.
ТАСС 05:58