Коронавирус

СочиСтримСочиСтримНа Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом

В Краснодарском крае обнаружили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1083 случая заболевания этой болезнью. Из них 277 человек уже выздоровели, еще 20 скончались.
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Коронавирус на Кубани:достоверная информация на 1 мая

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Коронавиус в Краснодарском крае, количество заболевших на 1 мая: еще у 66 человек подтвердился диагноз

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В Краснодарском крае диагноз коронавирус подтвержден у 1017 человек

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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

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Технологии

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Российская газета 01:54
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
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В НИИ скорой помощи Петербурга 111 сотрудников нашли коронавирус

Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
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Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
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Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
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Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40
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Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
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Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
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Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
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Происшествия

В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Музыка

К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область

Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
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Происшествия

Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Общество

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам

Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».
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Щербак будет получать 10 миллионов рублей в год в «Тракторе»

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Щербак подпишет двухлетний контракт с «Трактором».
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Москвичи оплатили около трети полученных штрафов за езду без спецпропуска

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