Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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с чего всё началось
Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии
 на магистральном участке Троицкого группового водопровода.
Российская газета04:29

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Более 160 тысяч жителей Краснодарского края остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Эхо Москвы12:02

В Новороссийские из-за аварии 70% жителей остались без воды

Известия06:22

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

РБК06:17

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

РИА Новости05:45

Жители Новороссийска и Крымска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Коммерсантъ05:32

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Интерфакс05:12

В Новороссийске 70% жителей остались без воды

ТАСС05:00
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Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
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В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
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"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
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В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 20 декабря в 19:22
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Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке

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Lenta.ru 09:07
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Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа

В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

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Представители ЛНР сообщили о ЗРК на украинской стороне

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Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
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