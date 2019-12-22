с чего всё началось

Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

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