Общество
РИА НовостиНа Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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с чего всё началось
Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода.Российская газета04:29
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Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
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Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено
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Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
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В Зеленограде 13-летняя школьница умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у малознакомой девочки из компании.
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В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
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Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
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В сети появились дебютные изображения обновленного Genesis G70
G70 будет выполнен в новом фирменном стиле производителя, который уже применили на представительском седане G90.
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Представители ЛНР сообщили о ЗРК на украинской стороне
Милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитно-ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10» и «Тунгуска» в жилых районах подконтрольного Киеву населенного пункта Рубежное в Донбассе, сообщает РИА Новости.
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
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Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
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Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
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Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.