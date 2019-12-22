Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода. Прорыв произошел минувшей ночью в районе хутора Новотроицкий Крымского района.
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Жители трех городов Краснодарского края — Геленджика, Крымска и Новороссийска
 — остались без воды из-за прорыва на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, сообщается на сайтах городских администраций.
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Более 160 тысяч жителей Краснодарского края остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

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