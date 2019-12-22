с чего всё началось

Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода. Прорыв произошел минувшей ночью в районе хутора Новотроицкий Крымского района.

На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

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Происшествия В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.