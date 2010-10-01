Армавирский градоначальник Андрей Харченко сообщил, что с 1 мая нынешнего года в муниципалитете отмечается рост количества инфицированных. Он также поддержал продление карантинных мероприятий.

На Кубани карантин продлили до 23 мая

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