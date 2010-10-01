Общество
ВК ПрессНа Кубани карантин продлили до 23 мая
Армавирский градоначальник Андрей Харченко сообщил, что с 1 мая нынешнего года в муниципалитете отмечается рост количества инфицированных. Он также поддержал продление карантинных мероприятий.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Происшествия
Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе
Военнослужащие Индии и Китая подрались в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР.
Pravda.Ru 06:08
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Гаджеты
Apple может выпустить первые профессиональные наушники
Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor 10:01
Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
Кино
Канны 2020: отраслевые дебаты по поводу фестивального лейбла
В апреле Фремо заявил, что задумывается о лейбле «Канны 2020», который позволил бы сопровождать и продвигать фильмы, которые были выбраны отборочным комитетом.
ProfiСinema.ru вчера в 06:51
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Финансы
Новости кризиса 10 мая: в России у некоторых вырастут зарплаты, а миру грозит обвал доллара
WTI поднялась в цене на 4,54% и торгуется по 24,62 доллара за баррель.
URA.Ru 00:03
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 09:30