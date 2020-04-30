Коронавирус
Kursk.comНа Кубани коронавирусом заразились ещё 66 человек
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на пятницу, 1 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 66 человек на территории региона. В числе заболевших четверо детей. Самому маленькому их нововыявленных коронавирусных больных — 1 год, самому пожилому — 90 лет.
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Более трех тысяч человек обратились в медорганизации Кубани с подозрением на коронавирус
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