Общество
Вести.RuКубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.
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с чего всё началось
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда.Коммерсантъвчера в 09:20
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На Кубани досрочно лишили полномочий судью из скандальной видеозаписи с пикника
Кубань 24вчера в 08:30
В Краснодарском крае после скандального видео судью досрочно лишили полномочий
КП - Кубаньвчера в 08:13
«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
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В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
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Газета.Ru вчера в 15:43
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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:52
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Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
Общество
Роспотребнадзор РФ решил отменить общие перемены в школах
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JustMedia 14 мая в 02:10
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
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Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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RT на русском вчера в 03:23
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс вчера в 03:38
Политика
Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
Политика
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Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
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Общество
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
Всего же в городе было зафиксировано более 135 тысяч случаев коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Футбол
Чемпионат России по футболу возобновят с 21 июня
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Губерния-33 вчера в 08:00
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Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами.
РИА Новости вчера в 22:58
Общество
Джефф Безос претендует на статус первого триллионера в истории
Sostav.ru вчера в 05:50
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
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Peterburg2.ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
52-летнюю Валерию в маске и очках приняли за 71-летнюю Аллу Пугачеву
По поводу своего сходства с Аллой Пугачевой звезда предположила, что стала походить на нее благодаря очкам и маске.
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Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21