с чего всё началось

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,2K

Космос НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Космос Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев. 1

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 250

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона. 56

Здоровье Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. 660

Культура Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование. 18

Общество Роспотребнадзор РФ решил отменить общие перемены в школах Во время в классах обязаны будут проводить дезинфекцию помещений. Полный список новый требований составлен Роспотребнадзором в виде памятки. 2,7K

Шоу-бизнес Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее. 3

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 20

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 49

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 17

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,7K