Общество

Вести.RuВести.RuКубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края.
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с чего всё началось
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба
 краевого суда.
Коммерсантъвчера в 09:20

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На Кубани из-за скандального ролика судью Переверзеву отправили в отставку

СочиСтримвчера в 09:34

На Кубани досрочно лишили полномочий судью из скандальной видеозаписи с пикника

Кубань 24вчера в 08:30

Краснодарскую судью уволили после видеозаписи с нецензурным тостом

Интерфаксвчера в 09:16

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новостивчера в 08:47

В Краснодаре мировой судья лишена статуса из-за скандального видеоролика

Коммерсантъвчера в 09:20

В Краснодарском крае после скандального видео судью досрочно лишили полномочий

КП - Кубаньвчера в 08:13

«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео

Кубанские новостивчера в 08:01
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,2K
Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
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Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
250
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Общество

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:52
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Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
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Общество

Роспотребнадзор РФ решил отменить общие перемены в школах

Во время в классах обязаны будут проводить дезинфекцию помещений. Полный список новый требований составлен Роспотребнадзором в виде памятки.
JustMedia 14 мая в 02:10
2,7K
Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой вчера в 03:57
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс вчера в 03:38
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Политика

Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
20
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service 14 мая в 05:49
2,7K
Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Общество

В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом

Всего же в городе было зафиксировано более 135 тысяч случаев коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 18:05
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Футбол

Чемпионат России по футболу возобновят с 21 июня

Чемпионат России по футболу прервали из-за эпидемии коронавируса. Решение о возобновлении принято по итогам заседания РФС.
Губерния-33 вчера в 08:00
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами.
РИА Новости вчера в 22:58
Общество

Джефф Безос претендует на статус первого триллионера в истории

Sostav.ru вчера в 05:50
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
9
Шоу-бизнес

52-летнюю Валерию в маске и очках приняли за 71-летнюю Аллу Пугачеву

По поводу своего сходства с Аллой Пугачевой звезда предположила, что стала походить на нее благодаря очкам и маске.
Киноафиша России вчера в 07:30
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
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