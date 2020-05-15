с чего всё началось

Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 420

Политика Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.

Происшествия Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу. 16

Происшествия Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 11

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 88

Экономика Акционеры «Россетей» сняли с должности главу ФСК Андрея Мурова Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 5,2K

Политика Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом. 32

Общество Джефф Безос может стать первым триллионером в мире Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг. 273

Общество Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе» Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 114

Гаджеты Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1 Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.

Общество Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ 15 мая стало известно,что доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации письма. 930

Здоровье В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.

Политика Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 41

Общество Свердловский губернатор заявил о готовности к снятию ограничений Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал власти не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек. 19

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 328

Футбол Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.