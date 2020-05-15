Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда
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Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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