Общество
РИА НовостиНа Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
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с чего всё началось
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда.Коммерсантъ09:20
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«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео
Кубанские новости08:01
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Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Туристов российского курорта заставят загорать в масках
Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках.
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Политика
Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
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Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Происшествия
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
News.ru 13:15
Армия и оружие
Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны
Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
Культуромания 14:00
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Экономика
Акционеры «Россетей» сняли с должности главу ФСК Андрея Мурова
Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Здоровье
В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам
В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
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Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
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Общество
Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ
15 мая стало известно,что доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации письма.
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Здоровье
В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат
Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:18
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
Общество
Свердловский губернатор заявил о готовности к снятию ограничений
Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал власти не смягчать ограничения по коронавирусу из-за высокого коэффициента распространения COVID-19 и недостаточного числа коек.
REGNUM 13:18
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
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Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
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