Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда
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Коммерсантъ09:20

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На Кубани из-за скандального ролика судью Переверзеву отправили в отставку

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«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео

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Краснодарскую судью уволили после видеозаписи с нецензурным тостом

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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

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На Кубани досрочно лишили полномочий судью из скандальной видеозаписи с пикника

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КП - Кубань08:13

В Краснодаре мировой судья лишена статуса из-за скандального видеоролика

Коммерсантъ09:20
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Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
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Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
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Общество

Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия

Bimru.ru 06:05
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Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Здоровье

К концу мая работу потеряют еще 5-7 тысяч саратовцев

С информацией о ситуации по заболеваемости опасной инфекцией выступил министр здравоохранения Олег Костин.
Взгляд-инфо 11:50
Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Общество

Кузбасская прокуратура проверит информацию о нарушении прав медиков

Аргументы и Факты - Кузбасс 05:43
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Общество

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
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Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Кино

Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино

Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
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Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
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Авто

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото

Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 22:26
Футбол

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Первые два места в ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».
ГЛАС.RU 07:39
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Общество

СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
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Здоровье

Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)

Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
ИноСМИ 12 мая в 18:40
Наука

В Германии нашли лекарство от коронавируса

Исследователи выяснили, что коронавирус изменяет клетки человека, а сам COVID-19 оказывается не оказывает особого влияния на выработку белков у инфицированного, хотя вирусы обычно останавливают выработку белков зараженного для выработки белков вируса.
АБН вчера в 13:59
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Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета 04:02
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Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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Футбол

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.
Коммерсантъ 02:14
Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru вчера в 09:11
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Общество

В Волгограде начали раздавать маски и перчатки жителям старше 60 лет

НовостиВолгограда.ру вчера в 04:03
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