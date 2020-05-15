с чего всё началось

Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

Происшествия В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго» Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 4

Единоборства Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне. 3

Политика Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.

Здоровье К концу мая работу потеряют еще 5-7 тысяч саратовцев С информацией о ситуации по заболеваемости опасной инфекцией выступил министр здравоохранения Олег Костин.

Общество Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. 23

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 220

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Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 738

Авто Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.

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Здоровье Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet) Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.

Наука В Германии нашли лекарство от коронавируса Исследователи выяснили, что коронавирус изменяет клетки человека, а сам COVID-19 оказывается не оказывает особого влияния на выработку белков у инфицированного, хотя вирусы обычно останавливают выработку белков зараженного для выработки белков вируса. 18

Футбол Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.