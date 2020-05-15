с чего всё началось

Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

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