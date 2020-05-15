Общество
РИА НовостиНа Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
Квалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
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с чего всё началось
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая снялась в видеоролике скандального содержания, сообщила пресс-служба краевого суда.Коммерсантъ09:20
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«За сексуальную кошечку»: в Краснодарском крае уволили судью из-за скандального видео
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