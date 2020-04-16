Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
— Сергей ЗотовREGNUM 10:25

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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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