Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Экономика Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц. 3,7K

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 454

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Футбол Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 62

Политика Путин и Си Цзиньпин созвонились Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией. 7

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 1,1K

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 289

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,5K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотечную программу Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости". 1,5K

Общество Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. 405

Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны «Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте. 310

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 118

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 139

Здоровье Эксперт: В Японии 400 тысяч человек могут умереть от коронавируса Профессор отметил, что если не ужесточить меры карантина, то число тяжелых заболеваний достигнет 850 тысяч, а смертность будет составлять 50% от этого числа, пишет издание «Майнити». 2

Наука В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров). 3

Общество В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.