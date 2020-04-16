Коронавирус
REGNUMНа Кубани медики просят продлить карантин
Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
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Сдержать резкий рост заболеваемости в крае удается за счет введения карантина
Администрация Краснодарского края09:52
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Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Финансы
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Футбол
Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Путин и Си Цзиньпин созвонились
Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 10:20
Здоровье
Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии
По словам Руслана Саитгареева, регион готовится к трем вариантам развития ситуации: благоприятному, среднему и тяжелому.
КП - Ярославль 07:29
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Общество
Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом
В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Армия и оружие
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция
Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
Здоровье
Эксперт: В Японии 400 тысяч человек могут умереть от коронавируса
Профессор отметил, что если не ужесточить меры карантина, то число тяжелых заболеваний достигнет 850 тысяч, а смертность будет составлять 50% от этого числа, пишет издание «Майнити».
RuNews24.ru 01:47
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Наука
В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника
Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru 11:14
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Наука
Возможным переносчиком коронавируса назвали собак
Бездомные собаки могли быть промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом между летучими мышами и людьми.
ToDay News Ufa вчера в 05:16