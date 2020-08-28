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Туапсинские вести
Туапсинские вести

На Кубани на восстановление экономики выделят порядка 20 млрд рублей

В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил федеральное правительство и, в частности, Минэкономразвития за постоянную действенную поддержку нашего региона. По словам губернатора, из федерального бюджета край получил 11,6 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов.В источнике
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Телеканал Краснодар

Министр экономического развития России: «Краснодар – это наша южная точка роста»

Телеканал Краснодар05:12
КП - Кубань

В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

КП - Кубаньвчера в 14:07
Кубанские новости

Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11
Администрация Краснодарского края

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
Кубань-Информ

Министр экономического развития РФ отметил эффективность антикризисной программы Краснодарского края

Кубань-Информвчера в 10:46
Кубань 24

Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

Кубань 24вчера в 12:46
ТАСС

Генеральный план Краснодара планируется утвердить 2 сентября

ТАССвчера в 14:07

Ивановский суд арестовал представителя Кадырова за мошенничество

Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в регионе Ису Эдильсултанова, задержанного по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.
РБК13:14
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
РИА Новости10:17
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