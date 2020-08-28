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Туапсинские вести
Туапсинские вести

На Кубани на восстановление экономики выделят порядка 20 млрд рублей

В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил федеральное правительство и, в частности, Минэкономразвития за постоянную действенную поддержку нашего региона. По словам губернатора, из федерального бюджета край получил 11,6 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов.В источнике
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КП - Кубань

В Краснодарском крае на восстановление экономики направят 20 млрд рублей

КП - Кубаньвчера в 14:07
Югополис

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Югополисвчера в 13:11
Россия.Кубань

Министр экономического развития РФ посетит Кубань 28 августа

Россия.Кубань27 августа в 09:29
Администрация Краснодарского края

Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
Кубань 24

Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики

Кубань 24вчера в 12:46
Кубанские новости

Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 10:11
ТАСС

Кондратьев: меры поддержки МСП в пандемию позволили сохранить рабочие места на Кубани

ТАССвчера в 14:02

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известиявчера в 00:10
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В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн

В Санкт-Петербурге Светлана Гепалова подала иск к комитету по здравоохранению города с требованием обеспечить ее больного сына американским препаратом «Золгенсма», которое является самым дорогим лекарством в мире.
РБКвчера в 21:48
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»

Вашингтон, 28 августа 2020, 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышедшей 27 августа статье.
REGNUMвчера в 04:45

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
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Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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