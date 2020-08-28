На Кубани на восстановление экономики выделят порядка 20 млрд рублей
В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил федеральное правительство и, в частности, Минэкономразвития за постоянную действенную поддержку нашего региона. По словам губернатора, из федерального бюджета край получил 11,6 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов.В источнике
Подробнее о событии
Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики
Администрация Краснодарского краявчера в 12:28
Кубань выделит 20 млрд рублей на финансирование плана восстановления экономики
Кубань 24вчера в 12:46
Меры поддержки МСП во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае
Кубанские новостивчера в 10:11