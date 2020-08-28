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ТАСС
ТАСС

На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

"Финансирование плана по восстановлению экономики в крае составляет почти 20 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что большое внимание будет уделяться поддержке и восстановлению санаторно-курортной отрасли.В источнике
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Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

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Край выделит порядка 20 млрд рублей на финансирование плана по восстановлению экономики

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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

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Газета.Ruвчера в 10:58
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