Происшествия
BFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:31
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Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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Ведомости 07:38
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Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело вчера в 22:32
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
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Astera вчера в 11:45
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Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
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В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
Новый День 08:27
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Здоровье
Курение электронных сигарет убило 18 человек в США
В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.
Gazeta.SPb 08:42
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Авто
Chevrolet Tracker обошел в продажах Hyundai Creta
Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили 02 октября в 22:28
Шоу-бизнес
Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью
Певица Нюша во время YouTube-шоу Марии Мельниковой попросила своего бывшего возлюбленного, музыканта Егора Крида, не упоминать ее имя в интервью с журналистами.
Телепрограмма 02:41
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Происшествия
Мэр Львова назвал причину гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал крушение грузового самолета Ан-12.
РЕН ТВ 07:20
Технологии
На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru вчера в 17:13
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Космос
Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
Млечный Путь лишь в несколько раз легче соседней галактики Андромеды, но рискует стать ее жертвой.
Экология Регионов вчера в 04:57
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
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Политика
Госдума временно переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил временно перенести Государственную думу в здание Дома союзов по адресу: ул. Большая Дмитровка, 1. Распоряжение главы государства появилось 3 октября на официальном сайте правовой информации.
Pravda.Ru вчера в 12:40