Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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