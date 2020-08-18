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Деловая газета. Юг
Деловая газета. Юг

На Кубани объем выдачи кредитов наличными в июле снизился на 19%

По сравнению с июлем 2019 года, объем выданных займов уменьшился на 19%, а количество – на 30%. По объему выданных кредитов Кубань заняла пятое место в стране. На первой строчке находится Москва, где выдали 53,6 тыс. кредитов на 35,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Кредиты рекордно подешевели

По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
Ведомости17:14
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В России рекордно подешевели кредиты

Lenta.ru02:32
Долг.рф

После карантина интерес к кредиткам вырос в 2 раза

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Должники уходят в наличные

Коммерсантъвчера в 18:13
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Кредиты рекордно подешевели

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Петербуржцев стали заваливать дешевыми кредитами

АБНвчера в 05:34
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В ОКБ отметили «рекордную дешевизну» кредитов наличными 👍

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Известия18:30

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Lenta.ru06:02
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
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Экономист Зубаревич рассказала, как коронавирусный кризис ударил по экономике Нижегородской области

17 августа сетевое издание «Проект» опубликовало мнение известного российского экономиста Натальи Зубаревич о масштабах потерь регионов в период пандемии коронавируса.
КозаПрессвчера в 13:03

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В ВОЗ рассказали об умирающей от коронавируса молодежи

Представитель программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что представители молодого поколения зачастую тяжело переносят коронавирусную инфекцию.
Общественная служба новостей09:44

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
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Сегодня же, как говорит Квасьневский, президент Дуда сталкивается с тем, что любое вмешательство может привести к победе пророссийских сил, так как политика Польши в отношении РБ «долгое время отличалась относительной пассивностью».
Военное обозрение08:56