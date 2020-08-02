Рост заразившихся коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.

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