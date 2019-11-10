Всего в больницы был госпитализирован 51 ребенок, из них 10 — в Кавказскую центральную районную больницу, а 41 — в городскую больницу Кропоткина. По данным краевого минздрава, отравились ученики разного возраста из пяти школ — № 7, 11, 17, 44 и 45.

На Кубани отравились более 50 школьников

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