Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки. Об этом сегодня корреспонденту "РГ" сообщила помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.
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По делу о матерящемуся судье из Краснодарского края назначена проверка

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Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
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Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
О чем говорит Смоленск 04:56
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В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
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Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика

Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики

Газета Кемерова 06:34
Политика

В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила в один ряд рост влияния России на Балканах с террористической угрозой.
РИА Новости 06:57
Общество

Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»

Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
РИА Новости 05:45
Здоровье

Известно, в каких районах Башкирии чаще умирают от рака

Самые высокие показатели смертности в Альшеевском (291,5 случая на 100 тысяч человек), Стерлибашевском (287,2), Шаранском (248,6), Нуримановском (241,8) и Федоровском районах (235,8). Забелин отметил, что уровень ранней диагностики онкозаболеваний составляет 54% – на 0,1% меньше плана.
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Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
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Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
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В Братске врач скорой помощи «загуглила» диагноз грудному ребенку

В социальных сетях начала набирать популярность новость о враче «скорой помощи», которая приехала на вызов к грудному ребенку в Братске и для того, чтобы поставить малышу, воспользовалась поисковой системой Google.
ПензаСМИ 07:08
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Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
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Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
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Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
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Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
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Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

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Политика

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
РБК 06:31
Культура

Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда

Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
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Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
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Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
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Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
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Осенний шторм в Эстонии изменил концепцию охраны границы с Россией

Пронесшийся в конце октября в Эстонии шторм заставил пограничников пересмотреть концепцию охраны границы с Россией.
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Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Армия и оружие

Россия применяет в Сирии боевых роботов

В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
REGNUM 06:59
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