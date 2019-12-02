Общество
Российская газетаНа Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса
На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки. Об этом сегодня корреспонденту "РГ" сообщила помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
СК проверит информацию об избиении школьника под Смоленском
Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики
Политика
В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила в один ряд рост влияния России на Балканах с террористической угрозой.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Россияне за три дня распродаж "Черной пятницы" потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем год назад, озвучил РИА Новости подсчеты президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Здоровье
Известно, в каких районах Башкирии чаще умирают от рака
Самые высокие показатели смертности в Альшеевском (291,5 случая на 100 тысяч человек), Стерлибашевском (287,2), Шаранском (248,6), Нуримановском (241,8) и Федоровском районах (235,8). Забелин отметил, что уровень ранней диагностики онкозаболеваний составляет 54% – на 0,1% меньше плана.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
Происшествия
В Братске врач скорой помощи «загуглила» диагноз грудному ребенку
В социальных сетях начала набирать популярность новость о враче «скорой помощи», которая приехала на вызов к грудному ребенку в Братске и для того, чтобы поставить малышу, воспользовалась поисковой системой Google.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Политика
Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Культура
Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда
Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Политика
Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Общество
Осенний шторм в Эстонии изменил концепцию охраны границы с Россией
Пронесшийся в конце октября в Эстонии шторм заставил пограничников пересмотреть концепцию охраны границы с Россией.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Армия и оружие
Россия применяет в Сирии боевых роботов
В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.