На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с новой инфекцией 1 апреля. Новые заражённые — и двое мужчин.

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

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