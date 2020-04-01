Происшествия
Piter.tvНа Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с новой инфекцией 1 апреля. Новые заражённые — и двое мужчин.
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Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани
Администрация Краснодарского края03:56
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Футбол
«Вооружены и очень опасны». Дзюба с детьми устроил дома военный лагерь
Пост Артём сопроводил следующей подписью: «Мы вооружены и очень опасны». Видео доступно на «Чемпионате».
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Общество
В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя по вечерам
Финальная дата запрета пока не обозначена.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Происшествия
Еще у 7 череповчан подтвердили коронавирус
Сегодня стали известны результаты из московского референс-центра. В результате, коронавирус официально подтвержден у 9 человек.
Происшествия
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Единоборства
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 30 марта сообщил прессе, что в организации ему начали искать замену на бой с Фергюсоном, так как Российская Федерация отменила все международные перелеты из-за пандемии коронавируса.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
До миллиона москвичей могут лишиться работы из-за коронавируса
В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии COVID-19, по оценкам столичного отделения «Деловой России», работают более 1 млн человек.
Общество
На въездах в Самару начали собираться пробки
Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Здоровье
В Башкирии изменился график работы поликлиник
Как пояснила на брифинге в минздраве РБ заместитель министра Ирина Кононова, с 1 по 3 апреля поликлиники будут работать на час меньше: с 8 до 19 часов вместо прежних 20 часов.
Игры
Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий
Независимая студия Re-Logic объявила, что её песочница Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Наука
В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции
Микробиологи из Гонконга обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь в лечении других зараженных людей.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.