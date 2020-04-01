Происшествия

Piter.tvPiter.tvНа Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с новой инфекцией 1 апреля. Новые заражённые — и двое мужчин.
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На Кубани выявили 5 новых случаев коронавируса

Россия.Кубань05:32

На Кубани еще пять человек заболели коронавирусом

СочиСтрим04:35

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 апреля 2020 года: подтверждено еще пять заболеваний

КП - Кубань04:11

Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

Администрация Краснодарского края03:56

На Кубани чисто зараженных коронавирусом выросло на 5 человек

РБК Краснодар03:25

Стали известны подробности о пяти новых заболевших коронавирусом на Кубани

Блокнот Краснодар04:15

В России подтвердили 440 новых случаев коронавируса

Кубань 2404:08
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Lenta.ru 02:46
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Футбол

«Вооружены и очень опасны». Дзюба с детьми устроил дома военный лагерь

Пост Артём сопроводил следующей подписью: «Мы вооружены и очень опасны». Видео доступно на «Чемпионате».
Чемпионат 06:08
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Сегодня, 31 марта 2020 года, стало известно, что цены на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе вчера снизились до $13 за баррель (-$3,20), что является минимумом с марта 1999 года.
Саминвестор вчера в 06:34
Политика

Песков: Москва и Эр-Рияд не ведут диалога по ситуации на рынке нефти

РИА Новости 06:49
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Общество

В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя по вечерам

Финальная дата запрета пока не обозначена.
ФедералПресс 04:49
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Происшествия

Еще у 7 череповчан подтвердили коронавирус

Сегодня стали известны результаты из московского референс-центра. В результате, коронавирус официально подтвержден у 9 человек.
Онлайн Вологда 03:31
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 30 марта сообщил прессе, что в организации ему начали искать замену на бой с Фергюсоном, так как Российская Федерация отменила все международные перелеты из-за пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

До миллиона москвичей могут лишиться работы из-за коронавируса

В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии COVID-19, по оценкам столичного отделения «Деловой России», работают более 1 млн человек.
Коммерсантъ 04:27
Общество

На въездах в Самару начали собираться пробки

Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Волга Ньюс 04:54
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Здоровье

В Башкирии изменился график работы поликлиник

Как пояснила на брифинге в минздраве РБ заместитель министра Ирина Кононова, с 1 по 3 апреля поликлиники будут работать на час меньше: с 8 до 19 часов вместо прежних 20 часов.
Газета Республика Башкортостан 06:10
Игры

Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий

Независимая студия Re-Logic объявила, что её песочница Terraria разошлась тиражом в 30 млн копий.
Игромания.ру 03:28
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Наука

В Китае нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции

Микробиологи из Гонконга обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь в лечении других зараженных людей.
Pravda.Ru 05:23
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
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