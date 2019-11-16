Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

с чего всё началось

Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец". Медиков вызвали в Троицкую церковь, где проходит прощание и отпевание. Похороны Ещенко состоятся в 13:00.

Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

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