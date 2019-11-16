Происшествия

Газета.RuГазета.RuМатери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец". Медиков вызвали в Троицкую церковь, где проходит прощание и отпевание. Похороны Ещенко состоятся в 13:00.
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с чего всё началось

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новостивчера в 03:57

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В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ

Российская газета06:43

Видео: на Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко

Online47.ru04:48

Кадры с похорон Анастасии Ещенко

Живая Кубань05:07

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

РИА Новости05:41

В Краснодарском крае простились с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой

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На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

Известия05:47

Мать убитой аспирантки СПбГУ Ещенко покинула похороны дочери на скорой

78.ru06:44
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Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»

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