Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов. Отпевание прошло в Троицкой церкви в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, где родилась девушка.
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Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
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На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

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Видео: на Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко

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На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

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Анастасию Ещенко похоронили на Родине (ВИДЕО)

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