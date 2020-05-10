Губернатор Краснодарского края сообщил, что карантин в регионе продлен до 23 мая. По его словам, не осталось ни одного «чистого» муниципалитета, а число заболевших превысило 1,9 тыс.

На Кубани карантин продлили до 23 мая

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