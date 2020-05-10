Коронавирус
КоммерсантъНа Кубани карантин продлили до 23 мая
Губернатор Краснодарского края сообщил, что карантин в регионе продлен до 23 мая. По его словам, не осталось ни одного «чистого» муниципалитета, а число заболевших превысило 1,9 тыс.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PS5
Городской портал Новый Нижний вчера в 07:00
Происшествия
Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM 16:43
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Политика
Вашингтон ведет переговоры с Intel и TSMC о производстве микросхем в США
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников — американской корпорацией Intel Corp. и тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — о строительстве фабрик по производству микросхем в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку.
ПРАЙМ 08:27
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
Общество
Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса
Некоторые европейские страны начали новый этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 17:56
Происшествия
В Сочи разыскивают женщину с коронавирусом, сбежавшую из больницы
Женщина с положительным тестом на коронавирус, прибывшая в Сочи из Москвы, сбежала из больницы. В настоящее время ее разыскивает полиция.
Вести.Ru 17:25
Происшествия
Пожар произошел в подмосковном хосписе
"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью
43-летняя телеведущая Дана Борисова, которая долгие годы страдала от наркотической зависимости, призналась в своем микроблоге, что очень скучает по дочери, которая не хочет с ней общаться и видеться.
Bimru.ru 09:56
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США
Американский предприниматель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко ответил бывшему министру труда Соединенных Штатов Роберту Райху.
iReactor 02:56
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform 04:10
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Наука
Ученые создали модель для изучения гигантских вирусов
Rusargument 14:11
Футбол
«Барса» хочет обратно выкупить Кукурелью у «Хетафе» за 15 млн евро. Его продали за 6 млн
По информации источника, месяц назад «Хетафе» решил воспользоваться опцией выкупа футболиста у «Барсы» за 6 млн евро, однако каталонцы при этом имеют право обратного выкупа за 15 млн евро.
Sports.ru 17:55
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
Общество
В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
Повышение уровня угрозы со среднего на высокий произошло в соответствии с государственными стандартами Китая, передаёт РИА Новости.
News.ru 11:18
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 07 мая в 13:15
Происшествия
В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах
Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26