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Газета.RuГазета.RuКарантин продлен на Кубани до 23 мая

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая. Прямая трансляция с заседания велась в YouTube.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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