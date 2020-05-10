Коронавирус
Газета.RuКарантин продлен на Кубани до 23 мая
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая. Прямая трансляция с заседания велась в YouTube.
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