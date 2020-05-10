Коронавирус

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Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В регионе с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля его изменили на режим самоизоляции, который неоднократно продлевался.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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