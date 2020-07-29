Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации края. Данное решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 и с высоким туристическим потоком.

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

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