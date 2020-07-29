Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации края. Данное решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 и с высоким туристическим потоком.
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На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Юга.рувчера в 12:31

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 21 августа

ТАССвчера в 12:25

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

КП - Кубаньвчера в 12:37

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 21 августа

Россия.Кубаньвчера в 11:48

На Кубани режим повышенной готовности продлили до 21 августа

Кубань 24вчера в 11:47

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

Администрация Краснодарского краявчера в 11:43

На Кубани режим повышенной готовности продлен до 21 августа

Югополисвчера в 12:21
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Политика

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

ТАСС вчера в 16:03
135
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
25
Общество

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:25
5
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,4K
Экономика

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
1,2K
Шоу-бизнес

Новый снимок Гагариной в бикини шокировал пользователей Instagram

Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте певицы, в комментариях под ним Гагарина порадовалась солнечным дням и посетовала на скорое похолодание.
Слово и Дело вчера в 19:04
Политика

Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru 00:33
9
Наука

Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков

Дилетант вчера в 10:32
Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии

Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 15:52
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
791
Политика

В Белоруссии задержали более 30 россиян

В Белоруссии задержали более 30 россиян.
Эхо Москвы 00:03
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней

За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
5
Общество

В США от коронавируса умерли более 150 тысяч человек

Число жертв пандемии коронавируса в США превысило 150 тыс. человек.
Росбалт вчера в 21:35
Общество

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
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Авто

Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm

На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.
Car.ru вчера в 04:14
Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
84
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Как сообщает ToDay News Ufa, диаметр космического гостя, стремительно приближающегося к нашей планете – до 190 метров.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
420
Общество

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
62
Общество

Троценко заявил о приостановке покупки активов Босова

Как отмечает РБК, после объявления о сделке кипрская компания Isova Investments (через нее наследникам Босова и принадлежит доля в АГК) и сама АГК подали иски к совладельцу компании Александру Исаеву и гендиректору АГК Вадиму Бугаеву на сумму 600,479 млн руб. Эта сумма совпадает с размером штрафа от Росприроднадзора за самовольную добычу антрацита.
Коммерсантъ 00:29
Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news вчера в 19:06
155
Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
5
Происшествия

Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды

Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта.
АСТВ 00:13
1
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
16
Общество

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета вчера в 06:01
29
Футбол

Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM вчера в 13:14
Общество

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия вчера в 09:18
13
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
63
Происшествия

На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену

На Южном Урале суд вынес приговор депутату и главному врачу больницы в поселке Локомотивный.
Вести.Ru вчера в 14:33
23
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015.
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